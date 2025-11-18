Погода в Украине 19 ноября — подробный прогноз от Наталки Диденко

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В среду, 19 ноября, погода будет дождливой, холодной и местами даже снежной. Большинство регионов накроет сырая мокрая погода, а ночью возможны легкие морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам Наталки Диденко на юг Украины придет атмосферный фронт. Из-за них будут идти дожди, которые прогнозируют не только на юге страны, но и в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в Кропивницком.

Наталка Диденко предостерегает, что местами возможен даже мокрый снег при условии низких температур.

Температурная карта Украины 19 ноября. Фото: Метеопост

Зато западные регионы и северные области будут иметь сухую облачную погоду. Также известно, что с 19 ноября порывистый ветер утихнет и сместится в Крым и Приазовье.

Несмотря на это, в западных и северных областях уже в ночь на 19 ноября температура опустится до 0...-4 °C. Температура воздуха на остальных областях опустится до +2...+6 °C. Днем будет незначительное потепление до +3...+8 °C.

Прогноз погоды в Киеве 19 ноября

В столице в среду, 19 ноября, будет холодно. Ночью показатели термометра покажут не более -1...-3 °C, а днем немного потеплеет до +3...+5 °C. Дождей не будет, но возможен местами порывистый ветер.

Зато Наталка Диденко добавила, что с 21 ноября может немного потеплеть, но в целом тенденция погоды идет к устойчивому похолоданию.

