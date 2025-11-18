Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Пора переобувать авто — Диденко предупредила о снеге и морозе

Пора переобувать авто — Диденко предупредила о снеге и морозе

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 14:17
обновлено: 14:54
Погода в Украине 19 ноября — подробный прогноз от Наталки Диденко
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В среду, 19 ноября, погода будет дождливой, холодной и местами даже снежной. Большинство регионов накроет сырая мокрая погода, а ночью возможны легкие морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 18 ноября

По словам Наталки Диденко на юг Украины придет атмосферный фронт. Из-за них будут идти дожди, которые прогнозируют не только на юге страны, но и в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в Кропивницком.

Наталка Диденко предостерегает, что местами возможен даже мокрый снег при условии низких температур.

null
Температурная карта Украины 19 ноября. Фото: Метеопост

Зато западные регионы и северные области будут иметь сухую облачную погоду. Также известно, что с 19 ноября порывистый ветер утихнет и сместится в Крым и Приазовье.

Несмотря на это, в западных и северных областях уже в ночь на 19 ноября температура опустится до 0...-4 °C. Температура воздуха на остальных областях опустится до +2...+6 °C. Днем будет незначительное потепление до +3...+8 °C.

Прогноз погоды в Киеве 19 ноября

В столице в среду, 19 ноября, будет холодно. Ночью показатели термометра покажут не более -1...-3 °C, а днем немного потеплеет до +3...+5 °C. Дождей не будет, но возможен местами порывистый ветер.

Зато Наталка Диденко добавила, что с 21 ноября может немного потеплеть, но в целом тенденция погоды идет к устойчивому похолоданию.

Напомним, синоптики объяснили, какой погоды ждать зимой и будут ли снега и морозы в Украине.

Также известно, какие дни в ноябре будут опасными из-за магнитных бурь.

погода снег морозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации