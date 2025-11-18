Відео
Пора перевзувати авто — Діденко попередила про сніг та мороз

Пора перевзувати авто — Діденко попередила про сніг та мороз

Дата публікації: 18 листопада 2025 14:17
Оновлено: 14:54
Погода в Україні 19 листопада — детальний прогноз від Наталки Діденко
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У середу, 19 листопада, погода буде дощовою, холодною та подекуди навіть сніжною. Більшість регіонів накриє вогка мокра погода, а вночі можливі легкі морози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

Погода  в Україні 18 листопада

За словами Наталки Діденко на південь України прийде атмосферний фронт. Через них йтимуть дощі, які прогнозують не лише на півдні країни, а й у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській областях, а такоє у Кропивницькому.

Наталка Діденко застерігає, що місцями можливий навіть мокрий сніг за умови низьких температур. 

Температурна карта України 19 листопада. Фото: Метеопост

Натомість західні регіони та північні області матимуть суху хмарну погоду. Також відомо, що з 19 листопада рвучкий вітер вщухне і зміститься до Криму та Приазов'я. 

Попри це, у західних та північних областях уже в ніч проти 19 листопада температура опуститься до 0...-4 °C. Температура повітря на решті областей опуститься до +2...+6 °C. Вдень буде незначне потепління до +3...+8 °C.

Прогноз погоди в Києві 19 листопада

У столиці в середу, 19 листопада, буде холодно. Вночі показники термометра покажуть не більше -1...-3 °C, а вдень трохи потеплішає до +3...+5 °C. Дощів не буде, але можливий місцями рвучкий вітер. 

Натомість Наталка Діденко додала, що з 21 листопада може трохи потепліти, але загалом тенденція погоди йде до стійкого похолодання. 

Нагадаємо, синоптики пояснили, якої погоди чекати взимку та чи будуть сніги й морози в Україні.

Також відомо, які дні в листопаді будуть небезпечними через магнітні бурі.

погода сніг морози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
