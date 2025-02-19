Прогноз магнитных бурь на сегодня 19 февраля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в среду, 19 февраля, не ожидается. Однако магнитосфера Земли в течение суток будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 февраля

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне. Известно, что на Солнце произошли десять вспышек класса С, которые не оказывают сильного влияния на Землю.

Геомагнитное поле ожидается от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой, с маловероятным шансом возникновения вспышки класса X.

Солнечная активность на 19 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 136

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

Старайтесь придерживаться регулярного режима сна и достаточно отдыхать;

дегидратация может ухудшить самочувствие, поэтому важно держать уровень жидкости в организме в норме;

употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами, особенно магний и калий;

легкая физическая активность, как прогулки на свежем воздухе или йога, может помочь снять напряжение и улучшить кровообращение;

практики релаксации, как медитация или дыхательные упражнения, помогают снизить стресс и улучшить эмоциональное состояние;

избегайте перегрузки, конфликтов и стрессовых ситуаций во время магнитных бурь, ведь стресс может ухудшить самочувствие.

Напомним, астрономы обнаружили удивительное явление возле галактики NGC 6505, которая находится на расстоянии 590 млн световых лет от Земли. Речь идет о редком идеальном кольце света, известном как "кольцо Эйнштейна".

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