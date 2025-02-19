Прогноз магнітних бур на сьогодні 19 лютого — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у середу, 19 лютого, не очікується. Однак магнітосфера Землі протягом доби буде знаходитися у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 лютого

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Відомо, що на Сонці сталися десять спалахів класу С, які не мають сильного впливу на Землю.

Геомагнітне поле очікується від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, з малоймовірним шансом виникнення спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 136

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

Намагайтесь дотримуватись регулярного режиму сну та достатньо відпочивати;

дегідратація може погіршити самопочуття, тому важливо тримати рівень рідини в організмі в нормі;

вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали, особливо магній та калій;

легка фізична активність, як прогулянки на свіжому повітрі чи йога, може допомогти зняти напругу і покращити кровообіг;

практики релаксації, як медитація або дихальні вправи, допомагають знизити стрес і покращити емоційний стан;

уникайте перевантаження, конфліктів та стресових ситуацій під час магнітних бур, адже стрес може погіршити самопочуття.

Нагадаємо, астрономи виявили дивовижне явище біля галактики NGC 6505, яка знаходиться на відстані 590 млн світлових років від Землі. Йдеться про рідкісне ідеальне кільце світла, відоме як "кільце Ейнштейна".

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