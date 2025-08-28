Магнитные бури 28 августа — прогноз вспышек на Солнце на сегодня

Более 60 пятен на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 28 августа, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность оставалась на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 28 августа
На Солнце зафиксировали две вспышки класса С и одну среднюю вспышку класса М1. Подобные явления могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты и вызвать слабый солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного состояния. В целом солнечная активность будет низкой, но вероятность повторных вспышек М-класса сохраняется.
Солнечная активность 28 августа
- Возможность слабого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность сильного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- Вероятность вспышки Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 64.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Астросиноптики напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во время дней с повышенной солнечной активностью врачи советуют придерживаться простых правил, чтобы уменьшить негативное влияние на самочувствие:
- соблюдайте режим сна — ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.
- уменьшайте физическую и эмоциональную нагрузку.
- пейте достаточно воды в течение дня.
- контролируйте артериальное давление.
- употребляйте легкую пищу, богатую магнием, калием и витаминами.
- откажитесь от алкоголя и ограничьте количество кофеина.
- больше времени проводите на свежем воздухе.
- минимизируйте интенсивное пользование гаджетами.
Напомним, мы сообщали о прогнозе магнитных бурь на сентябрь — когда метеозависимым ждать самые тяжелые дни.
А также синоптик Наталья Диденко предупредила, что Украину накроет сильная жара в сентябре.
Читайте Новини.LIVE!