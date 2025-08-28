Магнитные бури 28 августа — прогноз вспышек на Солнце на сегодня

Женщина с головной болью. Фото: Freepik

В четверг, 28 августа, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 28 августа

На Солнце зафиксировали две вспышки класса С и одну среднюю вспышку класса М1. Подобные явления могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты и вызвать слабый солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного состояния. В целом солнечная активность будет низкой, но вероятность повторных вспышек М-класса сохраняется.

Солнечная активность 28 августа

Возможность слабого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность сильного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

Вероятность вспышки Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 64.

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Астросиноптики напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время дней с повышенной солнечной активностью врачи советуют придерживаться простых правил, чтобы уменьшить негативное влияние на самочувствие:

соблюдайте режим сна — ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

уменьшайте физическую и эмоциональную нагрузку.

пейте достаточно воды в течение дня.

контролируйте артериальное давление.

употребляйте легкую пищу, богатую магнием, калием и витаминами.

откажитесь от алкоголя и ограничьте количество кофеина.

больше времени проводите на свежем воздухе.

минимизируйте интенсивное пользование гаджетами.

Напомним, мы сообщали о прогнозе магнитных бурь на сентябрь — когда метеозависимым ждать самые тяжелые дни.

А также синоптик Наталья Диденко предупредила, что Украину накроет сильная жара в сентябре.