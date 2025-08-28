Видео
Україна
Более 60 пятен на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Более 60 пятен на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 12:57
Магнитные бури 28 августа — прогноз вспышек на Солнце на сегодня
Женщина с головной болью. Фото: Freepik

В четверг, 28 августа, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 28 августа

На Солнце зафиксировали две вспышки класса С и одну среднюю вспышку класса М1. Подобные явления могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты и вызвать слабый солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного состояния. В целом солнечная активность будет низкой, но вероятность повторных вспышек М-класса сохраняется.

Солнечная активность 28 августа

  • Возможность слабого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность сильного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 64.
Прогноз магнітних бур на 28 серпня
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Астросиноптики напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время дней с повышенной солнечной активностью врачи советуют придерживаться простых правил, чтобы уменьшить негативное влияние на самочувствие:

  • соблюдайте режим сна — ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.
  • уменьшайте физическую и эмоциональную нагрузку.
  • пейте достаточно воды в течение дня.
  • контролируйте артериальное давление.
  • употребляйте легкую пищу, богатую магнием, калием и витаминами.
  • откажитесь от алкоголя и ограничьте количество кофеина.
  • больше времени проводите на свежем воздухе.
  • минимизируйте интенсивное пользование гаджетами.

Напомним, мы сообщали о прогнозе магнитных бурь на сентябрь — когда метеозависимым ждать самые тяжелые дни.

А также синоптик Наталья Диденко предупредила, что Украину накроет сильная жара в сентябре.

Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы метеозависимость
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
