Магнітні бурі 28 серпня — прогноз спалахів на Сонці на сьогодні

Жінка з головним болем. Фото: Freepik

У четвер, 28 серпня, на Землі не очікується значних магнітних бур. За останню добу сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 28 серпня

На Сонці зафіксували два спалахи класу С та один середній спалах класу М1. Подібні явища можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці планети та викликати слабкий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного стану. Загалом сонячна активність буде низькою, але ймовірність повторних спалахів М-класу зберігається.

Сонячна активність 28 серпня

Можливість слабкого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність сильного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Імовірність спалаху Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 64.

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Астросиноптики нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Під час днів із підвищеною сонячною активністю лікарі радять дотримуватися простих правил, щоб зменшити негативний вплив на самопочуття:

дотримуйтеся режиму сну — лягайте й прокидайтеся в один і той самий час;

зменшуйте фізичне та емоційне навантаження;

пийте достатньо води протягом дня;

контролюйте артеріальний тиск;

вживайте легку їжу, багату на магній, калій та вітаміни;

відмовтеся від алкоголю та обмежте кількість кофеїну;

більше часу проводьте на свіжому повітрі;

мінімізуйте інтенсивне користування ґаджетами.

