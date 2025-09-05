Видео
Более 50 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Более 50 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 11:02
Магнитные бури сегодня 5 сентября — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в пятницу, 5 сентября, не ожидается на Земле. Однако зафиксировано более 50 солнечных пятен.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 5 сентября

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло шесть вспышек класса С, которые не оказывают сильного влияния на Землю.

Геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 5 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 52
Магнітні бурі 5 вересня


Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Во время магнитных бурь организм может реагировать: появляются головная боль, повышенное давление, сонливость или раздражительность. Чтобы легче перенести такие периоды, можно заранее подготовиться:

  • нормализовать режим сна;
  • поддерживать водный баланс;
  • следить за питанием;
  • уменьшить стрессовую нагрузку;
  • делать умеренные физические нагрузки;
  • контролировать артериальное давление, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • чаще бывать на свежем воздухе, проветривать комнату.

Напомним, погода в Украине 5 сентября ожидается жаркой и без осадков. Ветер будет преимущественно северо-восточный.

Ранее Новини.LIVE подготовили прогноз магнитных бурь на сентябрь 2025 года.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
