Погода сегодня, 5 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Украинцев порадовали теплом — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоду на пятницу, 5 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет тепло, малооблачно и без осадков.
Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 5 сентября
Сегодня ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью составила +9...+14 °С, днем будет +21...+26 °С. Кроме того, на западе и юге страны ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С.
В Киеве тем временем тоже будет малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 км/с. Температура ночью составила +12...+14 °С, днем ожидается +24...+26 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на западе Украины температура воздуха будет самой высокой и составит +28...+32 °С.
На севере Украины, Житомирской, Киевской и Черниговской областях температура будет комфортной — +24...+27 °С. В Сумской области днем ожидается +21...+23 °С.
В то же время в восточной части Украины будет преобладать сухая погода, но все же не будет жары. В Луганской и Донецкой области будет +24...+26 °С, а на Харьковщине местами даже +22...+23 °С.
Диденко прогнозирует в центре Украины температуру +24...+28 °С, а на юге +28...+30 °С, причем последняя цифра больше касается Крыма.
В Киеве тем временем ожидается около +25 °С, без осадков.
