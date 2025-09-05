Видео
Украинцев порадовали теплом — прогноз погоды на сегодня

Украинцев порадовали теплом — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 06:25
Погода сегодня, 5 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Люди гуляют в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Прогноз погоду на пятницу, 5 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет тепло, малооблачно и без осадков. 

Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 5 сентября

Українців порадували теплом — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составила +9...+14 °С, днем будет +21...+26 °С. Кроме того, на западе и юге страны ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С.

Українців порадували теплом — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве тем временем тоже будет малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 км/с. Температура ночью составила +12...+14 °С, днем ожидается +24...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на западе Украины температура воздуха будет самой высокой и составит +28...+32 °С.

На севере Украины, Житомирской, Киевской и Черниговской областях температура будет комфортной — +24...+27 °С. В Сумской области днем ожидается +21...+23 °С.

В то же время в восточной части Украины будет преобладать сухая погода, но все же не будет жары. В Луганской и Донецкой области будет +24...+26 °С, а на Харьковщине местами даже +22...+23 °С.

Диденко прогнозирует в центре Украины температуру +24...+28 °С, а на юге +28...+30 °С, причем последняя цифра больше касается Крыма.

В Киеве тем временем ожидается около +25 °С, без осадков.

Напомним, вчера мы писали, что погода в Одессе будет теплой и без дождей. Ожидается небольшое понижение температуры до +27 °C. Однако море все еще порадует теплой водой. В области прогнозируется жара до +30 °C.

Также мы информировали, что во Львове 5 сентября будет сухая и комфортная погода. Осадков не предвидится, а столбики термометров пересекут отметку +30 °C.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
