Погода сьогодні, 5 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди гуляють у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Прогноз погоду на п'ятницю, 5 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде тепло, малохмарно і без опадів.

Про це у четвер, 4 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 5 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С, вдень буде +21...+26 °С. Крім того, на заході та півдні країни вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві тим часом теж буде малохмарна погода, без опадів. Вітер дутиме північно-східний за швидкістю 3-8 км/с. Температура вночі становила +12...+14 °С, вдень очікується +24...+26 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на заході України температура повітря буде найвищою та становитиме +28...+32 °С.

На півночі України, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині температура буде комфортною — +24...+27 °С. В Сумській області вдень очікується +21...+23 °С.

Водночас у східній частині України переважатиме суха погода, але все ж не буде спеки. В Луганській та Донецькій області буде +24...+26 °С, а на Харківщині подекуди навіть +22...+23 °С.

Діденко прогнозує у центрі України температуру +24...+28 °С, а на півдні +28...+30 °С, причому остання цифра більше стосується Криму.

У Києві тим часом очікується близько +25 °С, без опадів.

Нагадаємо, вчора ми писали, що погода в Одесі буде теплою та без дощів. Очікується невелике пониження температури до +27 °C. Проте море все ще потішить теплою водою. В області прогнозується спека до +30 °C.

Також ми інформували, що у Львові 5 вересня буде суха та комфортна погода. Опадів не передбачається, а стовпчики термометрів перетнуть позначку +30 °C.