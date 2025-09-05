Магнітні бурі сьогодні 5 вересня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у пʼятницю, 5 вересня, не очікується на Землі. Однак зафіксовано понад 50 сонячних плям.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 5 вересня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося шість спалахів класу С, які не мають сильного впливу на Землю.

Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 5 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 52

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Під час магнітних бур організм може реагувати: зʼявляються головний біль, підвищений тиск, сонливість чи дратівливість. Щоб легше перенести такі періоди, можна завчасно підготуватися:

нормалізувати режим сну;

підтримувати водний баланс;

стежити за харчуванням;

зменшити стресове навантаження;

робити помірні фізичні навантаження;

контролювати артеріальний тиск, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями;

частіше бувати на свіжому повітрі, провітрювати кімнату.

Нагадаємо, погода в Україні 5 вересня очікується спекотною та без опадів. Вітер буде переважно північно-східний.

Раніше Новини.LIVE підготували прогноз магнітних бур на вересень 2025 року.