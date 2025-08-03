Магнитные бури сегодня 3 августа — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в воскресенье, 3 августа, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 3 августа

В течение последних 24 часов на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет спокойного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышек М.

Солнечная активность на 3 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 51

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как подготовиться к магнитным бурям:

избегайте переутомления, стрессов и чрезмерной физической активности;

следите за самочувствием;

потребляйте больше воды, поскольку она помогает снизить влияние стресса на организм;

лучше ограничить кофе, алкоголь и крепкий чай;

отдавайте предпочтение легкой пище с овощами, кашами, рыбой или курицей;

чаще бывайте на свежем воздухе;

полноценный сон — это лучшая поддержка организма в период перемен.

Напомним, Новини.LIVE подготовили расписание магнитных бурь на август этого года.

Ранее астрономы обнаружили новый межзвездный объект 3I/ATLAS. Его зафиксировали на расстоянии, которое в 4,5 раза превышает расстояние между Землей и Солнцем.