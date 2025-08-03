Магнитные бури сегодня 3 августа — чего ожидать метеозависимым

Более 50 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня
Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 13:50
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Магнитных бурь в воскресенье, 3 августа, не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
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Магнитные бури 3 августа
В течение последних 24 часов на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.
Ожидается, что геомагнитное поле будет спокойного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышек М.
Солнечная активность на 3 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 51
Как подготовиться к магнитным бурям:
- избегайте переутомления, стрессов и чрезмерной физической активности;
- следите за самочувствием;
- потребляйте больше воды, поскольку она помогает снизить влияние стресса на организм;
- лучше ограничить кофе, алкоголь и крепкий чай;
- отдавайте предпочтение легкой пище с овощами, кашами, рыбой или курицей;
- чаще бывайте на свежем воздухе;
- полноценный сон — это лучшая поддержка организма в период перемен.
Напомним, Новини.LIVE подготовили расписание магнитных бурь на август этого года.
Ранее астрономы обнаружили новый межзвездный объект 3I/ATLAS. Его зафиксировали на расстоянии, которое в 4,5 раза превышает расстояние между Землей и Солнцем.
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