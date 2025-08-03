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Головна Метео Понад 50 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

Понад 50 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 13:50
Магнітні бурі сьогодні 3 серпня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у неділю, 3 серпня, не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 серпня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде спокійного рівня, а сонячна активність — низькою з ймовірністю спалахів М.

Сонячна активність на 3 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 51
Магнітні бурі 3 серпня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як підготуватися до магнітних бур:

  • уникайте перевтоми, стресів та надмірної фізичної активності;
  • слідкуйте за самопочуттям;
  • споживайте більше води, оскільки вона допомагає знизити вплив стресу на організм;
  • краще обмежити каву, алкоголь і міцний чай;
  • віддавайте перевагу легкій їжі з овочами, кашами, рибою або куркою;
  • частіше бувайте на свіжому повітрі;
  • повноцінний сон — це найкраща підтримка організму в період змін.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували розклад магнітних бур на серпень цього року.

Раніше астрономи виявили новий міжзоряний обʼєкт 3I/ATLAS. Його зафіксували на відстані, яка у 4,5 раза перевищує між Землею та Сонцем.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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