Магнітні бурі сьогодні 3 серпня — чого очікувати метеозалежним

Понад 50 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні
Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 13:50
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Магнітних бур у неділю, 3 серпня, не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
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Магнітні бурі 3 серпня
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле буде спокійного рівня, а сонячна активність — низькою з ймовірністю спалахів М.
Сонячна активність на 3 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 51
Як підготуватися до магнітних бур:
- уникайте перевтоми, стресів та надмірної фізичної активності;
- слідкуйте за самопочуттям;
- споживайте більше води, оскільки вона допомагає знизити вплив стресу на організм;
- краще обмежити каву, алкоголь і міцний чай;
- віддавайте перевагу легкій їжі з овочами, кашами, рибою або куркою;
- частіше бувайте на свіжому повітрі;
- повноцінний сон — це найкраща підтримка організму в період змін.
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