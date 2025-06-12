Магнитные бури 12 июня — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в четверг, 12 июня, не ожидается на Земле. В течение последних суток активность Солнца была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 июня

За последние 24 часа на Солнце произошла одна вспышка класса В и три С, которые практически не имеют влияния на Землю.

Геомагнитное поле ожидается от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 12 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 35

Как уберечься от магнитных бурь:

следите за самочувствием;

в такие дни лучше избегать физической и эмоциональной перегрузки;

спать не менее 7-8 часов;

питаться легко и сбалансировано;

обычная чистая вода помогает уменьшить нагрузку на сосуды и улучшить самочувствие;

следует избегать конфликтов, важных решений и чрезмерной умственной работы;

устраивайте прогулки на свежем воздухе.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о непогоде в Украине 13 июня. Ожидаются дожди и порывы ветра.

А вечером 10 июня над Украиной было полнолуние желто-оранжевого цвета. Речь идет об уникальном явлении.