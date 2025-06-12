Магнитные бури 12 июня — чего ожидать метеозависимым

Более 30 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Ключові моменти Магнитные бури 12 июня Солнечная активность на 12 июня: Как уберечься от магнитных бурь:
Магнитных бурь в четверг, 12 июня, не ожидается на Земле. В течение последних суток активность Солнца была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Реклама
Читайте также:
Магнитные бури 12 июня
За последние 24 часа на Солнце произошла одна вспышка класса В и три С, которые практически не имеют влияния на Землю.
Геомагнитное поле ожидается от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 12 июня:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 35
Как уберечься от магнитных бурь:
- следите за самочувствием;
- в такие дни лучше избегать физической и эмоциональной перегрузки;
- спать не менее 7-8 часов;
- питаться легко и сбалансировано;
- обычная чистая вода помогает уменьшить нагрузку на сосуды и улучшить самочувствие;
- следует избегать конфликтов, важных решений и чрезмерной умственной работы;
- устраивайте прогулки на свежем воздухе.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о непогоде в Украине 13 июня. Ожидаются дожди и порывы ветра.
А вечером 10 июня над Украиной было полнолуние желто-оранжевого цвета. Речь идет об уникальном явлении.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама