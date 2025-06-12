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Главная Метео Более 30 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Более 30 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 13:34
Магнитные бури 12 июня — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Ключові моменти Магнитные бури 12 июня Солнечная активность на 12 июня: Как уберечься от магнитных бурь:

Магнитных бурь в четверг, 12 июня, не ожидается на Земле. В течение последних суток активность Солнца была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 июня

За последние 24 часа на Солнце произошла одна вспышка класса В и три С, которые практически не имеют влияния на Землю.

Геомагнитное поле ожидается от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Магнітні бурі 13 червня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 12 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 35

Как уберечься от магнитных бурь:

  • следите за самочувствием;
  • в такие дни лучше избегать физической и эмоциональной перегрузки;
  • спать не менее 7-8 часов;
  • питаться легко и сбалансировано;
  • обычная чистая вода помогает уменьшить нагрузку на сосуды и улучшить самочувствие;
  • следует избегать конфликтов, важных решений и чрезмерной умственной работы;
  • устраивайте прогулки на свежем воздухе.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о непогоде в Украине 13 июня. Ожидаются дожди и порывы ветра.

А вечером 10 июня над Украиной было полнолуние желто-оранжевого цвета. Речь идет об уникальном явлении.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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