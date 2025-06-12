Магнітні бурі 12 червня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у четвер, 12 червня, не очікується на Землі. Протягом останньої доби активність Сонця була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 червня

За останні 24 години на Сонці стався один спалах класу В та три С, які практично не мають впливу на Землю.

Геомагнітне поле очікується від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 12 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 35

Як вберегтися від магнітних бур:

слідкуйте за самопочуттям;

у такі дні краще уникати фізичного та емоційного перенавантаження;

спати не менше 7-8 годин;

харчуватися легко та збалансовано;

звичайна чиста вода допомагає зменшити навантаження на судини та покращити самопочуття;

варто уникати конфліктів, важливих рішень і надмірної розумової роботи;

влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі.

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