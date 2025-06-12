Магнітні бурі 12 червня — чого очікувати метеозалежним

Понад 30 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Ключові моменти Магнітні бурі 12 червня Сонячна активність на 12 червня: Як вберегтися від магнітних бур:
Магнітних бур у четвер, 12 червня, не очікується на Землі. Протягом останньої доби активність Сонця була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
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Магнітні бурі 12 червня
За останні 24 години на Сонці стався один спалах класу В та три С, які практично не мають впливу на Землю.
Геомагнітне поле очікується від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 12 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 35
Як вберегтися від магнітних бур:
- слідкуйте за самопочуттям;
- у такі дні краще уникати фізичного та емоційного перенавантаження;
- спати не менше 7-8 годин;
- харчуватися легко та збалансовано;
- звичайна чиста вода допомагає зменшити навантаження на судини та покращити самопочуття;
- варто уникати конфліктів, важливих рішень і надмірної розумової роботи;
- влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про негоду в Україні 13 червня. Очікуються дощі та пориви вітру.
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