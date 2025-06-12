Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Понад 30 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

Понад 30 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 13:34
Магнітні бурі 12 червня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Ключові моменти Магнітні бурі 12 червня Сонячна активність на 12 червня: Як вберегтися від магнітних бур:

Магнітних бур у четвер, 12 червня, не очікується на Землі. Протягом останньої доби активність Сонця була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 12 червня

За останні 24 години на Сонці стався один спалах класу В та три С, які практично не мають впливу на Землю.

Геомагнітне поле очікується від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Магнітні бурі 13 червня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 12 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 35

Як вберегтися від магнітних бур:

  • слідкуйте за самопочуттям;
  • у такі дні краще уникати фізичного та емоційного перенавантаження;
  • спати не менше 7-8 годин;
  • харчуватися легко та збалансовано;
  • звичайна чиста вода допомагає зменшити навантаження на судини та покращити самопочуття;
  • варто уникати конфліктів, важливих рішень і надмірної розумової роботи;
  • влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про негоду в Україні 13 червня. Очікуються дощі та пориви вітру.

А ввечері 10 червня над Україною була повня жовто-помаранчевого кольору. Йдеться унікальне явище.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації