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Головна Метео Найхолодніший день тижня — Діденко попередила про негоду завтра

Найхолодніший день тижня — Діденко попередила про негоду завтра

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Дата публікації: 12 червня 2025 13:13
Прогноз погоди в Україні на завтра 13 червня від Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні 13 червня Погода у Києві 13 червня

Погода в Україні завтра, 13 червня, очікується з різким зниженням температури повітря. Крім того, будуть дощі та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 13 червня

Вночі температура повітря у більшості областей знизиться до +8...+14 °С, вдень очікується +15...+19 °С.

Однак трохи тепліше буде на півдні та південному сході. 

Погода в Україні 13 червня
Погода 13 червня. Фото: WetterOnline

Діденко попередила про сильний вітер північно-західного напрямку зі штормовими поривами до 15-20 метрів на секунду. Це може істотно знижувати температуру повітря.

Дощі очікуються у північних та центральних областях, а також на Харківщині. На решті території істотних опадів не передбачається.

Погода у Києві 13 червня

У столиці очікується дощ, сильний вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 20 метрів на секунду. Температура повітря прогріється до +16...+18 °С.

"Не поспішайте нарікати на градуси, вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне тепло", — додала Діденко.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоровʼя України пояснили, як вберегтися від теплового удару в період аномальної спеки.

А 8 червня у Києві була потужна злива та сильний вітер. Внаслідок негоди впали десятки дерев.

погода негода Україна Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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