Прогноз погоди в Україні на завтра 13 червня від Наталки Діденко

Найхолодніший день тижня — Діденко попередила про негоду завтра
Погода в Україні завтра, 13 червня, очікується з різким зниженням температури повітря. Крім того, будуть дощі та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 13 червня
Вночі температура повітря у більшості областей знизиться до +8...+14 °С, вдень очікується +15...+19 °С.
Однак трохи тепліше буде на півдні та південному сході.
Діденко попередила про сильний вітер північно-західного напрямку зі штормовими поривами до 15-20 метрів на секунду. Це може істотно знижувати температуру повітря.
Дощі очікуються у північних та центральних областях, а також на Харківщині. На решті території істотних опадів не передбачається.
Погода у Києві 13 червня
У столиці очікується дощ, сильний вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 20 метрів на секунду. Температура повітря прогріється до +16...+18 °С.
"Не поспішайте нарікати на градуси, вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне тепло", — додала Діденко.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоровʼя України пояснили, як вберегтися від теплового удару в період аномальної спеки.
А 8 червня у Києві була потужна злива та сильний вітер. Внаслідок негоди впали десятки дерев.
Читайте Новини.LIVE!