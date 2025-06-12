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Главная Метео Самый холодный день недели — Диденко предупредила о непогоде

Самый холодный день недели — Диденко предупредила о непогоде

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Дата публикации 12 июня 2025 13:13
Прогноз погоды в Украине на завтра 13 июня от Наталки Диденко
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 13 июня Погода в Киеве 13 июня

Погода в Украине завтра, 13 июня, ожидается с резким снижением температуры воздуха. Кроме того, будут дожди и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 13 июня

Ночью температура воздуха в большинстве областей снизится до +8...+14 °С, днем ожидается +15...+19 °С.

Однако немного теплее будет на юге и юго-востоке.

Погода в Україні 13 червня
Погода 13 июня. Фото: WetterOnline

Диденко предупредила о сильном ветре северо-западного направления со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Это может существенно снижать температуру воздуха.

Дожди ожидаются в северных и центральных областях, а также на Харьковщине. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Погода в Киеве 13 июня

В столице ожидается дождь, сильный ветер северо-западного направления со скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +16...+18 °С.

"Не спешите жаловаться на градусы, уже с субботы-воскресенья температура начнет повышаться. Жары пока не видно, только умеренное комфортное тепло", — добавила Диденко.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как уберечься от теплового удара в период аномальной жары.

А 8 июня в Киеве был мощный ливень и сильный ветер. В результате непогоды упали десятки деревьев.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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