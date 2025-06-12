Прогноз погоды в Украине на завтра 13 июня от Наталки Диденко

Самый холодный день недели — Диденко предупредила о непогоде
Погода в Украине завтра, 13 июня, ожидается с резким снижением температуры воздуха. Кроме того, будут дожди и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 13 июня
Ночью температура воздуха в большинстве областей снизится до +8...+14 °С, днем ожидается +15...+19 °С.
Однако немного теплее будет на юге и юго-востоке.
Диденко предупредила о сильном ветре северо-западного направления со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Это может существенно снижать температуру воздуха.
Дожди ожидаются в северных и центральных областях, а также на Харьковщине. На остальной территории существенных осадков не предвидится.
Погода в Киеве 13 июня
В столице ожидается дождь, сильный ветер северо-западного направления со скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +16...+18 °С.
"Не спешите жаловаться на градусы, уже с субботы-воскресенья температура начнет повышаться. Жары пока не видно, только умеренное комфортное тепло", — добавила Диденко.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как уберечься от теплового удара в период аномальной жары.
А 8 июня в Киеве был мощный ливень и сильный ветер. В результате непогоды упали десятки деревьев.
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