Прогноз погоды в Украине на завтра 13 июня от Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 июня, ожидается с резким снижением температуры воздуха. Кроме того, будут дожди и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 13 июня

Ночью температура воздуха в большинстве областей снизится до +8...+14 °С, днем ожидается +15...+19 °С.

Однако немного теплее будет на юге и юго-востоке.

Погода 13 июня. Фото: WetterOnline

Диденко предупредила о сильном ветре северо-западного направления со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Это может существенно снижать температуру воздуха.

Дожди ожидаются в северных и центральных областях, а также на Харьковщине. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Погода в Киеве 13 июня

В столице ожидается дождь, сильный ветер северо-западного направления со скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +16...+18 °С.

"Не спешите жаловаться на градусы, уже с субботы-воскресенья температура начнет повышаться. Жары пока не видно, только умеренное комфортное тепло", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как уберечься от теплового удара в период аномальной жары.

А 8 июня в Киеве был мощный ливень и сильный ветер. В результате непогоды упали десятки деревьев.