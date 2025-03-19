Магнитные бури 19 марта - ожидается низкая активность Солнца

Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в среду, 19 марта, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog .

Читайте также:

Магнитные бури 17 марта

За последние 24 часа на Солнце произошли восемь вспышек класса С. Такие вспышки почти не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 19 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 50.

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье

Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

соблюдать режим сна;

делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды в течение дня;

избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить тишину и комфорт дома.

Напомним, сегодня в Украине почти во всех областях будет идти снег, а также будет дождь.

А в ГСЧС вчера предупреждали о пылевой буре в ряде областей на юге Украины.