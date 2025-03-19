Магнітні бурі 19 березня — очікується низька активність Сонця

Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у середу, 19 березня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останніх 24 годин на Сонці сталися вісім спалахів класу С. Такі спалахи майже не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 50.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

дотримуватися режиму сну;

робити легкі фізичні вправи, влаштувати прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води протягом дня;

уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити тишу та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні в Україні майже у всіх областях сніжитиме, а також буде дощ.

А в ДСНС вчора попереджали про пилову бурю в низці областей на півдні України.