Сьогодні в Україні синоптики прогнозують сніг та дощ, але з 20 березня вже потеплішає

Зима не здається — де сьогодні в Україні сніжитиме
Сьогодні, 19 березня, холодна погода очікується майже по всій Україні, адже зима з останніх сил не хоче відступати. Метеорологи обіцяють сніг та дощ, також очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 19 березня
Сьогоднішня погода буде зимною через переміщення до України холодної вологої повітряної маси з північного заходу. Отже, на сонце сьогодні можна не чекати, а на небі буде хмарно, хоча і з проясненнями. Метеорологи прогнозують у східних, північних, центральних областях невеликий сніг з дощем. Водіям та пішоходам варто бути уважними особливо вранці — на дорогах місцями буде ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Середня температура по Україні вдень +3...+8 °C; в Карпатах +1...+6 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на середу
Синоптик Наталка Діденко обіцяє сьогодні по Україні середню температуру на рівні +3...+8 °C. Хоча вже завтра в Україну може прийти потепління.
За прогнозом Діденко, сьогодні можна очікувати невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького.
Нагадаємо, у Львові сьогодні буде хмарна та холодна погода. На деяких ділянках доріг можлива ожеледиця.
У Харкові та області в середу також очікується хмарна погода. На дорогах місцями ожеледиця.
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