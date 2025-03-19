Сьогодні в Україні синоптики прогнозують сніг та дощ, але з 20 березня вже потеплішає

Засніжений Харків. Фото: Ґвара Медіа

Сьогодні, 19 березня, холодна погода очікується майже по всій Україні, адже зима з останніх сил не хоче відступати. Метеорологи обіцяють сніг та дощ, також очікується ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 19 березня

Сьогоднішня погода буде зимною через переміщення до України холодної вологої повітряної маси з північного заходу. Отже, на сонце сьогодні можна не чекати, а на небі буде хмарно, хоча і з проясненнями. Метеорологи прогнозують у східних, північних, центральних областях невеликий сніг з дощем. Водіям та пішоходам варто бути уважними особливо вранці — на дорогах місцями буде ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 18 березня. Фото: скриншот

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Середня температура по Україні вдень +3...+8 °C; в Карпатах +1...+6 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на середу

Синоптик Наталка Діденко обіцяє сьогодні по Україні середню температуру на рівні +3...+8 °C. Хоча вже завтра в Україну може прийти потепління.

За прогнозом Діденко, сьогодні можна очікувати невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького.

Карта антициклону. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Нагадаємо, у Львові сьогодні буде хмарна та холодна погода. На деяких ділянках доріг можлива ожеледиця.

У Харкові та області в середу також очікується хмарна погода. На дорогах місцями ожеледиця.