Сегодня в Украине синоптики прогнозируют снег и дождь, но с 20 марта уже потеплеет

Заснеженный Харьков. Фото: Гвара Медиа

Сегодня, 19 марта, холодная погода ожидается почти по всей Украине, ведь зима из последних сил не хочет отступать. Метеорологи обещают снег и дождь, также ожидается гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 19 марта

Сегодняшняя погода будет зимней из-за перемещения в Украину холодной влажной воздушной массы с северо-запада. Следовательно, солнца сегодня можно не ждать, а на небе будет облачно, хотя и с прояснениями. Метеорологи прогнозируют в восточных, северных, центральных областях небольшой снег с дождем. Водителям и пешеходам стоит быть внимательными особенно утром — на дорогах местами будет гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 18 марта. Фото: скриншот

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Средняя температура по Украине днем +3...+8 °C; в Карпатах +1...+6 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на среду

Синоптик Наталка Диденко обещает сегодня по Украине среднюю температуру на уровне +3...+8 °C. Хотя уже завтра в Украину может прийти потепление.

По прогнозу Диденко, сегодня можно ожидать небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся лишь на востоке Украины, в отдельных районах Одесской области, Черкасской области и Кропивницкого.

Карта антициклона. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Напомним, во Львове сегодня будет облачная и холодная погода. На некоторых участках дорог возможна гололедица.

В Харькове и области в среду также ожидается облачная погода. На дорогах местами гололедица.