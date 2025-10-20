Магнитные бури 20 октября — какой прогноз для метеозависимых

Головокружение головы. Фото: Pexels

В понедельник, 20 октября, серьезных магнитных бурь на Земле не прогнозируется — геомагнитная ситуация будет оставаться стабильной. По словам ученых, Солнце имело умеренно высокую активность.

Магнитные бури 20 октября

В течение последних суток астрономы зафиксировали пять солнечных вспышек класса C и одну более мощную — класса M1. Такие явления могут вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне планеты, но существенного влияния на магнитное поле Земли они не имеют. Солнечная активность остается в пределах умеренного уровня, поэтому существенных геомагнитных возмущений 20 октября не ожидается.

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 19 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки М-класса — 35%;

Вероятность вспышки Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 25.

Как магнитные бури влияют на здоровье и что делать

Несмотря на благоприятный прогноз, врачи напоминают: даже слабые магнитные колебания иногда сказываются на самочувствии метеозависимых людей. В такие дни возможны колебания артериального давления, быстрая усталость, головная боль, раздражительность или проблемы со сном. Чтобы уменьшить влияние природных факторов, медики советуют придерживаться нескольких простых правил.

Прежде всего следует поддерживать стабильный режим сна — ложиться и просыпаться в одно и то же время, чтобы организм не испытывал стресса. Рекомендуется пить достаточно воды, ограничить кофе, алкоголь и чрезмерное количество соли, которые могут провоцировать повышение давления.

Рацион в такие дни лучше наполнить овощами, фруктами, продуктами с магнием и калием: бананами, орехами, овсянкой, рыбой. Полезными будут легкие прогулки на свежем воздухе, спокойная йога или дыхательные упражнения, помогающие стабилизировать нервную систему.

