Магнітні бурі 20 жовтня — який прогноз для метеозалежних

У понеділок, 20 жовтня, серйозних магнітних бур на Землі не прогнозується — геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною. За словами науковців, Сонце мало помірно високу активність.

Про це повідомляють на Meteoprog.

Магнітні бурі 20 жовтня

Протягом останньої доби астрономи зафіксували п’ять сонячних спалахів класу C та один більш потужний — класу M1. Такі явища можуть спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні планети, але істотного впливу на магнітне поле Землі вони не мають. Сонячна активність залишається в межах помірного рівня, тому суттєвих геомагнітних збурень 20 жовтня не очікується.

Сонячна активність на 19 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність спалаху М-класу — 35%;

Ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 25.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я та що робити

Попри сприятливий прогноз, лікарі нагадують: навіть слабкі магнітні коливання іноді позначаються на самопочутті метеозалежних людей. У такі дні можливі коливання артеріального тиску, швидка втома, головний біль, дратівливість або проблеми зі сном. Щоб зменшити вплив природних факторів, медики радять дотримуватися кількох простих правил.

Передусім варто підтримувати стабільний режим сну — лягати й прокидатися в один і той самий час, аби організм не відчував стресу. Рекомендується пити достатньо води, обмежити каву, алкоголь та надмірну кількість солі, які можуть провокувати підвищення тиску.

Раціон у такі дні краще наповнити овочами, фруктами, продуктами з магнієм і калієм: бананами, горіхами, вівсянкою, рибою. Корисними будуть легкі прогулянки на свіжому повітрі, спокійна йога чи дихальні вправи, що допомагають стабілізувати нервову систему.

Нагадаємо, до кінця жовтня за прогнозами астросиноптиків можливі ще сильні магнітні бурі — відомі дати.

Також стало відомо, коли в листопаді будуть магнітні бурі.