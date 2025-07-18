Прогноз магнитных бурь на 18 июля - на Солнце произошло четыре вспышки

Поле расшатается до нестабильного уровня — прогноз магнитных бурь
В пятницу, 18 июля, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 18 июля
В течение последних 24 часов на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. В то же время активность Солнца будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 18 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 66.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
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