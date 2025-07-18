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Головна Метео Поле розхитається до нестабільного рівня — прогноз магнітних бур

Поле розхитається до нестабільного рівня — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 17:45
Прогноз магнітних бур на 18 липня — на Сонці сталося чотири спалахи
Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

У п'ятницю, 18 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 18 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Водночас активність Сонця буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 18 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 66.
Чому може боліти голова 18 липня - прогноз магнітних бур
Жінка страждає через головний біль. Фото: iStock

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні майже по всій Україні сильні дощі та грози.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на вихідних температура повітря в областях коливатиметься від помірної до літньої спеки.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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