Прогноз магнітних бур на 18 липня — на Сонці сталося чотири спалахи

Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

У п'ятницю, 18 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 18 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Водночас активність Сонця буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 18 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 66.

Жінка страждає через головний біль. Фото: iStock

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні майже по всій Україні сильні дощі та грози.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на вихідних температура повітря в областях коливатиметься від помірної до літньої спеки.