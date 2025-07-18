Прогноз магнітних бур на 18 липня — на Сонці сталося чотири спалахи

Поле розхитається до нестабільного рівня — прогноз магнітних бур
У п'ятницю, 18 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 18 липня
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Водночас активність Сонця буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 18 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 66.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
Нагадаємо, сьогодні майже по всій Україні сильні дощі та грози.
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на вихідних температура повітря в областях коливатиметься від помірної до літньої спеки.
Читайте Новини.LIVE!