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Головна Метео Град та сильний дощ — синоптики попередили про погоду на сьогодні

Град та сильний дощ — синоптики попередили про погоду на сьогодні

Ua
Дата публікації: 18 липня 2025 06:25
Україну сьогодні накриють дощі з грозами, прогнозують метеорологи
Люди під дощем та сильним вітром. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода сьогодні, у п'ятницю, буде хмарною, хоча з проясненнями. Синоптики попереджають про сильні дощі та грози майже по всій Україні.

Така інформація Укргідрометцентру та метеорологині Наталки Діденко.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Фахівці Укргідрометцентру інформують, що вдень дощі пройдуть в усіх областях. Проте це не стосується мешканців крайнього сходу. У Закарпатті та Прикарпатті можливі сильні опади, а в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій та у Житомирській областях — значні дощі.

Крім того, вдень слід очікувати грози мешканцям майже всієї України. А на Лівобережжі місцями навіть можливий град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Погода в Україні 18 липня - прогноз
Прогноз погоди на 18 липня. Фото: facebook.com/UkrHMC

В цілому, температурний режим збережеться літнім. Повітря прогріється до +29...+34 °С на півдні та сході України. На решті території вдень +21... +26 °С. У західних областях температура до +21°С.

Прогноз погоди від Діденко

Наталка Діденко попереджає, що сьогодні дощі накриють всю Україну, окрім південних областей. Сильних дощів слід очікувати мешканцям заходу країни.

На заході температура сягатиме +23 °C, на півночі +27 °C, а на півдні +32 °C. На сході нашої держави до +35 °C. 

Погода у Києві 18 липня

У столичному регіоні 18 липня теж слід очікувати дощу. А от спеки не буде:  температура триматиметься в межах +20 °C.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка температура в Чорному морі в Одесі в розпал літнього сезону.

А також синоптики повідомили, коли чекати на пік спеки цього тижня.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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