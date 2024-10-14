Прогноз погоды в Украине на завтра, 15 октября, от Натальи Диденко.

Люди идут под сильным дождем. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 15 октября, в Украине ожидается дождливая и холодная погода. Теплее всего будет у южных регионов — температура там поднимется до +13...+18 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 15 октября

Синоптик Диденко отметила, что завтра в Украине будет много дождей. Осадков не обойти стороной в западных, северных и восточных областях.

Карта осадков 15 октября. Фото: Диденко

Что касается южных и большей части центральных регионов, то во вторник, 15 октября, там ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западный, умеренный.

"Серьезные осадки там вряд ли будут", — отметила Диденко.

Теплее всего будет в южной части Украины — от +13...+18 °С, а холоднее всего на севере и западе, там температура воздуха снизится до +8...+11 °С. На остальной территории Украины в течение дня столбики термометров будут показывать +10...+14 °С.

Погода в Киеве 15 октября

В столице 15 октября частично передается дождь и холодная погода. Ветер будет умеренный, северо-западный.

Температура воздуха будет колебаться от +7...+9 °С ночью и поднимется до +10...+12 °С днем.

Синоптик предупредила, что 17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы возможны заморозки.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в течение недели, 14-20 октября, ожидается местами облачная и дождливая погода. Также синоптики предупреждают о заморозках на западе.

Мы также писали, что зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания, поэтому следует быть готовыми к разным погодным условиям.