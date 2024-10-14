Прогноз погоди в Україні на завтра, 15 жовтня, від Наталки Діденко

Похолодання з дощем у подарунок — синоптик Діденко повідомила погоду на завтра
У вівторок, 15 жовтня, в Україні очікується дощова та холодна погода. Найтепліше буде у південних регіонів — температура там підніметься до +13...+18 °С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 15 жовтня
Синоптик Діденко зазначила, що завтра в Україні буде багато дощів. Опадів не оминути у західних, північних та східних областях.
Що стосується південних та більшої частини центральних регіонів, то у вівторок, 15 жовтня, там передбачається хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північно-західний, помірний.
"Серйозні опади там навряд будуть", — зауважила Діденко.
Найтепліше буде у південній частині України — від +13...+18 °С, а найхолодніше на півночі та заході, там температура повітря знизиться до +8...+11 °С. На решті території України протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +10...+14 °С.
Погода у Києві 15 жовтня
У столиці 15 жовтня частково передають дощ та холодну погоду. Вітер буде помірний, північно-західний.
Температура повітря коливатиметься від +7...+9 °С вночі та підніметься до +10...+12 °С вдень.
Синоптик попередила, що 17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки.
Нагадаємо, в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода. Також синоптики попереджають про заморозки на заході.
Ми також писали, що зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання, тож варто бути готовими до різних погодних умов.
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