Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Похолодання з дощем у подарунок — синоптик Діденко повідомила погоду на завтра arrow

Похолодання з дощем у подарунок — синоптик Діденко повідомила погоду на завтра

14 жовтня 2024 13:51
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 15 жовтня, від Наталки Діденко
Люди йдуть під сильним дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 15 жовтня, в Україні очікується дощова та холодна погода. Найтепліше буде у південних регіонів — температура там підніметься до  +13...+18 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

Читайте також:

Погода в Україні 15 жовтня

Синоптик Діденко зазначила, що завтра в Україні буде багато дощів. Опадів не оминути у західних, північних та східних областях.

Похолодання з дощем у подарунок — синоптик Діденко повідомила погоду на завтра - фото 1
Карта опадів 15 жовтня. Фото: Діденко

Що стосується південних та більшої частини центральних регіонів, то у вівторок, 15 жовтня, там передбачається хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північно-західний, помірний.

"Серйозні опади там навряд будуть", — зауважила Діденко.

Найтепліше буде у південній частині України — від +13...+18 °С, а найхолодніше на півночі та заході, там температура повітря знизиться до +8...+11 °С. На решті території України протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +10...+14 °С.

Погода у Києві 15 жовтня

У столиці 15 жовтня частково передають дощ та холодну погоду. Вітер буде помірний, північно-західний.

Температура повітря коливатиметься від +7...+9 °С вночі та підніметься до +10...+12 °С вдень.

Синоптик попередила, що 17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки.

погода в Україні 15 жовтня
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода. Також синоптики попереджають про заморозки на заході.

Ми також писали, що зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання, тож варто бути готовими до різних погодних умов.

погода осінь Наталка Діденко синоптик дощ погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:56 На Одещині затримали ділка, який наживався на ухилянтах

14:44 Дощі та зниження температури — прогноз для Києва від Укргідрометцентру на завтра

14:43 Похолодання та дощ — в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра накриє негода

14:26 Росіяни готують новий штурм на півдні України — де нанесуть удар

14:25 Харків заллють дощі — синоптики попередили мешканців про небезпеку завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:19 "Жирна" ціль — у ДПСУ показали, як прикордонники знищили гармату-гаубицю росіян

14:16 В Україні суттєво зростуть мінімальні ціни на вино — причини

14:13 Рейди ТЦК у кафе та на концертах — у Раді зробили несподівану заяву

14:09 В Укргідрометцентрі попередили мешканців Львова про мокрий сніг та дощі завтра

13:59 Командир бригади Азов Денис Прокопенко привітав бійців з Днем створення УПА

14:56 На Одещині затримали ділка, який наживався на ухилянтах

14:44 Дощі та зниження температури — прогноз для Києва від Укргідрометцентру на завтра

14:43 Похолодання та дощ — в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра накриє негода

14:26 Росіяни готують новий штурм на півдні України — де нанесуть удар

14:25 Харків заллють дощі — синоптики попередили мешканців про небезпеку завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:19 "Жирна" ціль — у ДПСУ показали, як прикордонники знищили гармату-гаубицю росіян

14:16 В Україні суттєво зростуть мінімальні ціни на вино — причини

14:13 Рейди ТЦК у кафе та на концертах — у Раді зробили несподівану заяву

14:09 В Укргідрометцентрі попередили мешканців Львова про мокрий сніг та дощі завтра

13:59 Командир бригади Азов Денис Прокопенко привітав бійців з Днем створення УПА

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Text

12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

Text

11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2024
Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують