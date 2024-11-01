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Похолодание, ветер и дожди — где ждать смены погоды на выходных

1 ноября 2024 11:03
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на выходные 2-3 ноября
Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине на выходных 2-3 ноября ожидается ветреная и прохладная погода, местами с небольшими дождями. В некоторых регионах также ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Синоптики рассказали, что в ближайшие два дня в северо-восточной Европе ожидается активный циклон, который также отразится на Украине.

Так, в субботу в западных и северных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Также по всей территории Украины ожидается сильный ветер, порывы которого составят 16-21 м/с.

Температура воздуха:

  • в западных областях в течение суток температура будет колебаться в пределах +6…+11 °C;
  • в северных областях ночью будет +7…+12 °C, а днем снизится до +5…+10 °C;
  • в центральных областях температура воздуха ночью будет +8…+13 °C, днем +10…+15 °C;
  • в южных областях и Крыму столбики термометров ночью опустятся до +9…+14 °C, днем "подпрыгнуть" до +15…+20 °C;
  • в восточных областях температура воздуха ночью будет +7…+12 °C, днем +11…+16 °C.
погода в Украине в субботу 2 ноября
Карта температуры воздуха в Украине 2 ноября. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в воскресенье, 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, погода в Украине несколько изменится, в частности станет холоднее, с заморозками, однако без осадков.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1 °C, днем +4…+9 °C.

В северных областях осадков также не предполагается, однако будет преобладать переменная облачность. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, а температура воздуха ночью будет составлять -2…+3 °C и +2…+7 °C днем.

По прогнозам синоптиков, 3 ноября в центральных регионах будет сильный ветер с порывами 7-12 м/с, но дождей не ожидается. Температура воздуха ночью составит -1…+4 °C, днем +3…+8 °C.

На юге стране и Крыму будет несколько теплее — ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +1…+6 °C, а днем +6…+11 °C. Однако ожидается сильный северо-западный ветер, 7-12 м/с.

В восточной части Украины осадки также не прогнозируются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2 °C, днем +3…+8 °C.

погода в Украине 3 ноября
Карта температуры воздуха в Украине 3 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, сегодня в Украине ожидаются сильные и опасные порывы ветра, достигающие 20 м/с. Синоптики предупредили об этом все регионы, кроме юга и Закарпатья.

Кроме того, из-за сильного ветра синоптики объявили первый уровень опасности и призвали быть осторожными.

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