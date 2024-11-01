Прогноз погоди в Україні у понеділок, 1 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди і сильний вітер. Ілюстративне фото: росЗМІ

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 1 листопада, повідомили синоптики. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень в нашій країні, крім півдня та Закарпаття, пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Про це у четвер, 31 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 1 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Температура вночі очікується +3...+8 °С, на узбережжі Чорного моря до +11 °С. Вдень прогнозують: +11...+16 °С; на Прикарпатті, Одеській, Миколаївській областях та в Криму — до +19 °С; на високогір'ї Карпат +7...+12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 1 листопада прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с. Температура по області вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +11...+16 °С.

У Києві вночі очікується +6...+8 °С, вдень +12...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко у п'ятницю, 1 листопада, погода ще порадує українців теплом.

Зокрема, в Україні в цей день очікується +12...+16 °С, у Чернігівській та Сумській областях +9...+13 °С, а в Одеській та Чернівецькій місцями буде аж до +18...+20 °С. Дощі 1 числа в більшості регіонів малоймовірні.

Діденко також попередила українців, що сьогодні пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів 15-20 м/с.

У Києві 1 листопада буде вітряно, без опадів. Проте все ще тепло, вдень до +12...+14 °С.

Вже у вихідні, 2 та 3 числа, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження. Тож стане холодніше.

Нагадаємо, що в Харкові та по області у п'ятницю, 1 листопада, погода принесе мінливу хмарність. Опадів не очікується, проте синоптики теж попереджають про метеорологічну загрозу у вигляді сильного вітру.

Також ми повідомляли, що в Одесі в цей день очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів синоптики не прогнозують, але вітер може посилитися. Повітря прогріється до +19 °С.