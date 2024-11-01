Прогноз погоды в Украине в понедельник, 1 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди и сильный ветер. Иллюстративное фото: росСМИ

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 1 ноября, сообщили синоптики. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в нашей стране, кроме юга и Закарпатья, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Об этом в четверг, 31 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 1 ноября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Температура ночью ожидается +3…+8 °С, на побережье Черного моря до +11 °С. Днем прогнозируют: +11...+16 °С; в Прикарпатье, Одесской, Николаевской областях и в Крыму — до +19 °С; на высокогорье Карпат +7...+12 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 1 ноября прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура по области ночью составит +3...+8 °С, днем +11...+16 °С.

В Киеве ночью ожидается +6...+8 °С, днем +12...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко в пятницу, 1 ноября, погода еще порадует украинцев теплом.

В частности, в Украине в этот день ожидается +12...+16 °С, в Черниговской и Сумской областях +9...+13 °С, а в Одесской и Черновицкой местами будет до +18...+20° С. Дожди 1 числа в большинстве регионов маловероятны.

Диденко также предупредила украинцев, что сегодня порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых значений 15-20 м/с.

В Киеве 1 ноября будет ветрено, без осадков. Однако все еще тепло, днем до +12...+14 °С.

Уже на выходных, 2 и 3 числа, в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения. Так что станет холоднее.

Напомним, что в Харькове и по области в пятницу, 1 ноября, погода принесет переменную облачность. Осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о метеорологической угрозе в виде сильного ветра.

Также мы сообщали, что в Одессе в этот день ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки синоптики не прогнозируют, но ветер может усилиться. Воздух прогреется до +19 °С.