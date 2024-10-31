Штормовое предупреждение в Украине — прогноз погоды на завтра

Синоптики предупредили о метеорологической угрозе на завтра
В Украине в результате активных северо-западных циклонов будет непогода. Синоптики предупредили о шквальных ветрах, которые накроют большинство областей в пятницу, 1 ноября.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Метеорологическое предупреждение на 1 ноября по Украине
Синоптики Укргидрометцентра отметили, что днем пятницы, 1 ноября, в Украине ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Ненастье обойдет только юг и Закарпатье.
Правила поведения во время сильного ветра
Спасатели предупреждают, что в случае штормовых предупреждений, когда сила порыва ветра достигает 15-20 м/с и выше, следует соблюдать несколько правил:
- закройте плотно все окна дома или квартиры;
- уберите с незастекленных балконов или лоджий все предметы, которые ветер может вынести наружу, например горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.;
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, навесных конструкций, линий электропередач и деревьев;
- не подходите к оборванным проводам и качающимся на ветру предметам;
- старайтесь минимизировать нахождение под большими, старыми деревьями;
- не пользуйтесь лифтом, поскольку ветер может оборвать провода на улице, что может вызвать отключение электроэнергии;
- при травмировании людей или падении деревьев, ветвей и при других инцидентах обращайтесь на линию 101 или 103.
Напомним, в Харькове синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Там прогнозируют через несколько дней морозы и гололедицу.
Синоптик Наталья Диденко рассказала о погодных условиях по Украине в пятницу, 1 ноября.
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