Штормовое предупреждение в Украине — прогноз погоды на завтра

Сильный ветер. Фото: Senfil

В Украине в результате активных северо-западных циклонов будет непогода. Синоптики предупредили о шквальных ветрах, которые накроют большинство областей в пятницу, 1 ноября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики Укргидрометцентра отметили, что днем пятницы, 1 ноября, в Украине ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Ненастье обойдет только юг и Закарпатье.

Какие регионы покроют шквальные ветры 1 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Правила поведения во время сильного ветра

Спасатели предупреждают, что в случае штормовых предупреждений, когда сила порыва ветра достигает 15-20 м/с и выше, следует соблюдать несколько правил:

закройте плотно все окна дома или квартиры;

уберите с незастекленных балконов или лоджий все предметы, которые ветер может вынести наружу, например горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.;

на улице держитесь подальше от рекламных щитов, навесных конструкций, линий электропередач и деревьев;

не подходите к оборванным проводам и качающимся на ветру предметам;

старайтесь минимизировать нахождение под большими, старыми деревьями;

не пользуйтесь лифтом, поскольку ветер может оборвать провода на улице, что может вызвать отключение электроэнергии;

при травмировании людей или падении деревьев, ветвей и при других инцидентах обращайтесь на линию 101 или 103.

Напомним, в Харькове синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Там прогнозируют через несколько дней морозы и гололедицу.

Синоптик Наталья Диденко рассказала о погодных условиях по Украине в пятницу, 1 ноября.