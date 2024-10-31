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Синоптики предупредили о метеорологической угрозе на завтра

31 октября 2024 14:26
Светлана Силенко - Редактор
Штормовое предупреждение в Украине — прогноз погоды на завтра
Сильный ветер. Фото: Senfil
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в результате активных северо-западных циклонов будет непогода. Синоптики предупредили о шквальных ветрах, которые накроют большинство областей в пятницу, 1 ноября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики Укргидрометцентра отметили, что днем пятницы, 1 ноября, в Украине ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Ненастье обойдет только юг и Закарпатье.

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Какие регионы покроют шквальные ветры 1 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Правила поведения во время сильного ветра

Спасатели предупреждают, что в случае штормовых предупреждений, когда сила порыва ветра достигает 15-20 м/с и выше, следует соблюдать несколько правил:

  • закройте плотно все окна дома или квартиры;
  • уберите с незастекленных балконов или лоджий все предметы, которые ветер может вынести наружу, например горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.;
  • на улице держитесь подальше от рекламных щитов, навесных конструкций, линий электропередач и деревьев;
  • не подходите к оборванным проводам и качающимся на ветру предметам;
  • старайтесь минимизировать нахождение под большими, старыми деревьями;
  • не пользуйтесь лифтом, поскольку ветер может оборвать провода на улице, что может вызвать отключение электроэнергии;
  • при травмировании людей или падении деревьев, ветвей и при других инцидентах обращайтесь на линию 101 или 103.

Напомним, в Харькове синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Там прогнозируют через несколько дней морозы и гололедицу.

Синоптик Наталья Диденко рассказала о погодных условиях по Украине в пятницу, 1 ноября.

Укргидрометцентр погода погода в Украине синоптик штормовое предупреждение

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