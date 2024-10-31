Штормове попередження в Україні — прогноз погоди на завтра

Сильний вітер. Фото: Senfil

На Україну внаслідок активних північно-західних циклонів буде негода. Синоптики попередили про шквальні вітри, які накриють більшість областей у п'ятницю, 1 листопада.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики Укргідрометцентру зазначили, що вдень у п'ятницю, 1 листопада, в Україні очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Негода омине лише південь та Закарпаття.

Які регіони накриють шквальні вітри 1 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Правила поведінки під час сильного вітру

Рятувальники попереджають, що у випадку штормових попереджень, коли сила пориву вітру сягає 15-20 м/с і вище, варто дотримуватися кількох правил:

зачініть щільно всі вікна в будинку чи квартирі;

приберіть із незасклених балконів чи лоджій всі предмети, які вітер може винести назовні, наприклад, горщики, банки, ящики, пляшки, тощо;

на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, навісних конструкцій, ліній електропередач та дерев;

не підходьте до обірваних дротів та предметів, які гойдаються на вітрі;

старайтеся мінімізувати перебування під великими, старими деревами;

не користуйтесь ліфтом, оскільки вітер може обірвати дроти на вулиці, що може спричинити відключення електроенергії;

у випадку травмуванні людей чи падінні дерев, гілок та при інших інцидентах звертайтеся на лінію 101 або 103.

Нагадаємо, у Харкові синоптики попередили про погіршення погодних умов. Там прогнозують за кілька днів морози та ожеледицю.

Синоптик Наталка Діденко розповіла про погодні умови по Україні у п'ятницю, 1 листопада.