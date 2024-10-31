Штормове попередження в Україні — прогноз погоди на завтра

Синоптики попередили про метеорологічну загрозу на завтра
На Україну внаслідок активних північно-західних циклонів буде негода. Синоптики попередили про шквальні вітри, які накриють більшість областей у п'ятницю, 1 листопада.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Метеорологічне попередження на 1 листопада по Україні
Синоптики Укргідрометцентру зазначили, що вдень у п'ятницю, 1 листопада, в Україні очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Негода омине лише південь та Закарпаття.
Правила поведінки під час сильного вітру
Рятувальники попереджають, що у випадку штормових попереджень, коли сила пориву вітру сягає 15-20 м/с і вище, варто дотримуватися кількох правил:
- зачініть щільно всі вікна в будинку чи квартирі;
- приберіть із незасклених балконів чи лоджій всі предмети, які вітер може винести назовні, наприклад, горщики, банки, ящики, пляшки, тощо;
- на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, навісних конструкцій, ліній електропередач та дерев;
- не підходьте до обірваних дротів та предметів, які гойдаються на вітрі;
- старайтеся мінімізувати перебування під великими, старими деревами;
- не користуйтесь ліфтом, оскільки вітер може обірвати дроти на вулиці, що може спричинити відключення електроенергії;
- у випадку травмуванні людей чи падінні дерев, гілок та при інших інцидентах звертайтеся на лінію 101 або 103.
Нагадаємо, у Харкові синоптики попередили про погіршення погодних умов. Там прогнозують за кілька днів морози та ожеледицю.
Синоптик Наталка Діденко розповіла про погодні умови по Україні у п'ятницю, 1 листопада.
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