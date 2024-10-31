Прогноз погоди в Україні на завтра 1 листопада від Діденко

Дівчата йдуть під час сильного вітру. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 1 листопада, в Україні очікується тепла погода з сильним вітром. Температура повітря в більшості областей коливатиметься від +12...+16 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Діденко зазначила, що завтра в Україні очікується доволі тепла погода без різких температурних змін. На дощі у більшості областей також не варто сподіватися.

Загалом протягом дня на території країни передбачається +12...+16°С. На Чернігівщині та Сумщині буде прохолодніше від +8...+13 °С, а в Одеській та Чернівецькій областях стовпчики термометрів підскочать до +18...+20°С.

Синоптик попередила українців про сильний вітер 1 листопада — північно-західний та західний вітри можуть досягати штормових поривів до 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні 1 листопада. Фото: Meteoprog

Погода у Києві 1 листопада

У Києві завтра також буде вітряна погода, проте без дощів.

Температура повітря буде доволі теплою — показники коливатимуться від +12...+14°С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Зауважимо, що похолодання в Україну прийде вже за декілька днів. Загалом температура в листопаді буде приблизно відповідати нормі, за винятком сходу і південного сходу.

Раніше ми писали про те, що листопад 2024 року обіцяє бути непростим для українців також через низку потужних магнітних бур.