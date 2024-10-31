Прогноз погоды в Украине на завтра 1 ноября от Диденко.

Девушки идут во время сильного ветра. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В пятницу, 1 ноября, в Украине ожидается теплая погода с сильным ветром. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +12…+16 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 1 ноября

Диденко отметила, что завтра в Украине ожидается довольно теплая погода без резких температурных изменений. На дожди в большинстве областей также не стоит надеяться.

Всего в течение дня на территории страны предполагается +12...+16 °С. На Черниговщине и Сумщине будет прохладнее — от +8...+13 °С, а в Одесской и Черновицкой областях столбики термометров подскочат до +18...+20°С.

Синоптик предупредила украинцев о сильном ветре 1 ноября — северо-западный и западный ветры могут достигать штормовых порывов до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине 1 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 1 ноября

В Киеве завтра также будет ветреная погода, но без дождей.

Температура воздуха будет достаточно теплой — показатели будут колебаться от +12…+14°С.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Заметим, что похолодание в Украину придет уже через несколько дней. В целом температура в ноябре будет примерно соответствовать норме, за исключением востока и юго-востока.

Ранее мы писали о том, что ноябрь 2024 года обещает быть непростым для украинцев также из-за ряда мощных магнитных бурь.