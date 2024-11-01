Прогноз погоди в Україні на вихідні 2-3 листопада

Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

В Україні на вихідних 2-3 листопада очікується вітряна та прохолодна погода, місцями з невеликими дощами. У деяких регіонах також очікуються заморозки.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Синоптики розповіли, що у найближчі два дні у північно-східній Європі очікується активний циклон, який також вплине на Україну.

Так, у суботу в західних та північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Також по всій території України очікується сильний вітер, пориви якого сягнуть 16-21 м/с.

Температура повітря:

у західних областях протягом доби температура коливатиметься в межах +6…+11 °C;

у північних областях вночі становитиме +7…+12 °C, а вдень знизиться до +5…+10 °C;

у центральних областях температура повітря вночі становитиме +8…+13 °C, вдень +10…+15 °C;

у південних областях та Криму стовпчики термометрів вночі опустяться до +9…+14 °C, вдень "підстрибнуть" до +15…+20 °C;

у східних областях температура повітря вночі становитиме +7…+12 °C, вдень +11…+16 °C.

Карта температури повітря в Україні 2 листопада. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди у неділю, 3 листопада

У неділю, 3 листопада, погода в Україні дещо зміниться, зокрема, стане холоднішою, із заморозками, проте без опадів.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °C, вдень +4…+9 °C.

У північних областях опадів також не передбачається, проте переважатиме мінлива хмарність. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с, а температура повітря вночі становитиме -2…+3 °C та +2…+7 °C вдень.

За прогнозами синоптиків, 3 листопада у центральних регіонах також буде сильний вітер з поривами 7-12 м/с, але дощів не очікується. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °C, вдень +3…+8 °C.

На півдні країні та Криму буде дещо тепліше — вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +1...+6 °C, а вдень +6…+11 °C. Проте також очікується сильний північно-західний вітер, 7-12 м/с.

У східній частині України опадів також не прогнозується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °C, вдень +3…+8 °C.

Карта температури повітря в Україні 3 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікуються сильні та небезпечні пориви вітру, які сягнуть 20 м/с. Синоптики попередили про це усі регіони, окрім півдня та Закарпаття.

Крім того, через сильний вітер синоптики оголосили перший рівень небезпечності та закликали бути обережними.