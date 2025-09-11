Видео
Похолодание и ливни — Диденко назвала, где испортится погода

Похолодание и ливни — Диденко назвала, где испортится погода

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 13:38
Прогноз погоды в Украине на завтра, 12 сентября, от Натальи Диденко
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 12 сентября, ожидается с дождями в западных областях. Кроме того, там температура воздуха снизится до +16 °C. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 12 сентября

Диденко рассказала, что север, центр, восток и юг будут находиться под влиянием сухой воздушной массы. Антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому дожди будут только в западных областях.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня
Погода в Украине 12 сентября. Фото: Meteopost

Завтра в восточных областях и прибрежных районах днем ожидается +22...+24 °C, в центральных — +24...+28 °C, но в Винницкой области местами +20...+23 °C.

В южной части страны прогнозируется +24...+28 °C, но на юге Одесской области +22...+26 °C.

На севере будет +24...+27 °C, а на Житомирщине и Сумщине местами +19...+22 °C.

Холоднее всего будет в западной части, где температура воздуха снизится до +16...+19 °C. В то же время на Закарпатье и в некоторых районах Львовской области будет +23...+25 °C.

Погода в Киеве 12 сентября

В столице завтра дождей не прогнозируется, но близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может спровоцировать облачную погоду. Температура воздуха в Киеве будет около +23 °C.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Всего зафиксировано две вспышки класса С.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал погоду в Украине на сентябрь 2025 года.


Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
