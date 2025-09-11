Прогноз погоди в Україні на завтра, 12 вересня, від Наталки Діденко

Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 12 вересня, очікується з дощами у західних областях. Крім того, там температура повітря знизиться до +16 °C. На решті території країни опадів не передбачається.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 12 вересня

Діденко розповіла, що північ, центр, схід та південь перебуватимуть під впливом сухої повітряної маси. Антициклон на північному сходу блокує перенесення вологої атлантичної повітряної маси, тому дощі будуть лише в західних областях.

Погода в Україні 12 вересня. Фото: Meteopost

Завтра у східних областях та прибережних районах вдень очікується +22...+24 °C, у центральних — +24...+28 °C, але на Вінниччині місцями +20...+23 °C.

У південній частині країни прогнозується +24...+28 °C, але на півдні Одеської області +22...+26 °C.

На півночі — +24...+27 °C, а на Житомирщині та Сумщині місцями +19...+22 °C.

Найхолодніше буде в західній частині, де температура повітря знизиться до +16...+19 °C. Водночас на Закарпатті та у деяких районах Львівської області буде +23...+25 °C.

Погода в Києві 12 вересня

У столиці завтра дощів не прогнозується, але близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може спровокувати хмарну погоду. Температура повітря в Києві буде близько +23 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Загалом зафіксовано два спалахи класу С.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував погоду в Україні на вересень 2025 року.