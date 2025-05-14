Прогноз погоды в Украине на завтра 15 мая - где будут дожди

Дождь на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В четверг, 14 мая, погода, хоть и прохладная, радует относительным спокойствием и комфортом. Однако уже завтра украинцам следует готовиться к ухудшению погодных условий.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 15 мая

На страну надвигается циклон с центром над Литвой, который повлечет за собой падение атмосферного давления и сильные порывы ветра. В Карпатах ветер усилится еще ночью, а днем охватит почти всю территорию Украины — до 15-22 м/с, за исключением северо-запада и юго-востока.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В западных и северных регионах ожидаются дожди. В Карпатах днем прогнозируют сильные осадки, местами с мокрым снегом. В центральных и восточных областях дожди будут кратковременными и местными, а на юге — маловероятны.

Несмотря на влажную погоду, юго-западный ветер принесет потепление. Ночью температура будет колебаться в пределах 5-10 °С, днем воздух прогреется до 14-19 °С. Лишь на западе страны похолодает: днем ожидается всего 8-13 °С, а в Карпатах в течение суток — 1-6 °С.

Синоптики советуют не забывать зонтики и теплую одежду — впереди нестабильные и ветреные сутки.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 15 мая

В четверг, 15 мая, погода в Украине будет по-настоящему контрастной и ветреной. Атмосферный фронт принесет дожди почти во все регионы страны, а ветры с юго-запада будут достигать штормовой силы — с порывами до 15-20 м/с. Будьте внимательны и осторожны на улице.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются на западе, где прогнозируют сильные дожди, а в Карпатах и прилегающих районах — местами даже мокрый снег. В то же время юг и юго-восток страны останутся вне зоны непогоды — здесь будет в основном сухо.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Температура воздуха в большинстве регионов в пятницу будет колебаться в пределах +14...+18 °C, на юге местами потеплеет до +20 °C. В то же время на западе страны уже завтра ощутимо похолодает — всего +8...+13 °C.

В Киеве 15 мая прогнозируется дождливая и ветреная погода, столбики термометров покажут около +15 °C. А уже на следующий день, 16 мая, в столице станет еще холоднее — дождь, пронизывающий ветер и дневная температура не выше +10°C. Идеальное время, чтобы остаться дома, завернувшись в одеяло с чашкой чая и работать онлайн.

В ближайшие дни в Украине будет царить влажная, дождливая погода. Небольшое потепление синоптики обещают после 20 мая. Поэтому пока что зонты и теплые вещи лучше держать наготове.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю и назвали регионы, где на выходных будет непогода с дождями и похолоданием.

Также в ГСЧС показали фото заснеженной горы Поп Иван в мае и сколько градусов мороза там показали термометры.