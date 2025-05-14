Прогноз погоди в Україні на завтра 15 травня — де будуть дощі

Похолодання і дощі зі снігом — синоптики оголосили небезпеку
У четвер, 14 травня, погода, хоч і прохолодна, тішить відносним спокоєм та комфортом. Однак уже завтра українцям слід готуватися до погіршення погодних умов.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 15 травня
На країну насувається циклон із центром над Литвою, який спричинить падіння атмосферного тиску та сильні пориви вітру. У Карпатах вітер посилиться ще вночі, а вдень охопить майже всю територію України — до 15–22 м/с, за винятком північного заходу та південного сходу.
У західних і північних регіонах очікуються дощі. У Карпатах вдень прогнозують сильні опади, подекуди з мокрим снігом. У центральних та східних областях дощі будуть короткочасними та місцевими, а на півдні — малоймовірні.
Попри вологу погоду, південно-західний вітер принесе потепління. Вночі температура коливатиметься в межах 5–10 °С, вдень повітря прогріється до 14–19 °С. Лише на заході країни похолодає: вдень очікується всього 8–13 °С, а в Карпатах протягом доби – 1–6 °С.
Синоптики радять не забувати парасольки й теплий одяг — попереду нестабільна та вітряна доба.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 травня
У четвер, 15 травня, погода в Україні буде по-справжньому контрастною та вітряною. Атмосферний фронт принесе дощі майже в усі регіони країни, а вітри з південного заходу досягатимуть штормової сили — з поривами до 15–20 м/с. Будьте уважні та обережні на вулиці.
Найбільш інтенсивні опади очікуються на заході, де прогнозують сильні дощі, а у Карпатах і прилеглих районах — місцями навіть мокрий сніг. Водночас південь та південний схід країни залишаться поза зоною негоди — тут буде здебільшого сухо.
Температура повітря у більшості регіонів у п’ятницю коливатиметься в межах +14…+18 °C, на півдні місцями потеплішає до +20 °C. Водночас на заході країни вже завтра відчутно похолоднішає — лише +8…+13 °C.
У Києві 15 травня прогнозується дощова та вітряна погода, стовпчики термометрів покажуть близько +15 °C. А вже наступного дня, 16 травня, у столиці стане ще холодніше — дощ, пронизливий вітер і денна температура не вище +10°C. Ідеальний час, щоби залишитись удома, загорнувшись у ковдру з горнятком чаю та працювати онлайн.
Найближчими днями в Україні пануватиме волога, дощова погода. Невелике потепління синоптики обіцяють після 20 травня. Тож поки що парасолі та теплі речі краще тримати напоготові.
Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень та назвали регіони, де на вихідних буде негода з дощами та похолоданням.
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