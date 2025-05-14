Прогноз погоди в Україні на завтра 15 травня — де будуть дощі

Дощ на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У четвер, 14 травня, погода, хоч і прохолодна, тішить відносним спокоєм та комфортом. Однак уже завтра українцям слід готуватися до погіршення погодних умов.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 15 травня

На країну насувається циклон із центром над Литвою, який спричинить падіння атмосферного тиску та сильні пориви вітру. У Карпатах вітер посилиться ще вночі, а вдень охопить майже всю територію України — до 15–22 м/с, за винятком північного заходу та південного сходу.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У західних і північних регіонах очікуються дощі. У Карпатах вдень прогнозують сильні опади, подекуди з мокрим снігом. У центральних та східних областях дощі будуть короткочасними та місцевими, а на півдні — малоймовірні.

Попри вологу погоду, південно-західний вітер принесе потепління. Вночі температура коливатиметься в межах 5–10 °С, вдень повітря прогріється до 14–19 °С. Лише на заході країни похолодає: вдень очікується всього 8–13 °С, а в Карпатах протягом доби – 1–6 °С.

Синоптики радять не забувати парасольки й теплий одяг — попереду нестабільна та вітряна доба.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 травня

У четвер, 15 травня, погода в Україні буде по-справжньому контрастною та вітряною. Атмосферний фронт принесе дощі майже в усі регіони країни, а вітри з південного заходу досягатимуть штормової сили — з поривами до 15–20 м/с. Будьте уважні та обережні на вулиці.

Найбільш інтенсивні опади очікуються на заході, де прогнозують сильні дощі, а у Карпатах і прилеглих районах — місцями навіть мокрий сніг. Водночас південь та південний схід країни залишаться поза зоною негоди — тут буде здебільшого сухо.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура повітря у більшості регіонів у п’ятницю коливатиметься в межах +14…+18 °C, на півдні місцями потеплішає до +20 °C. Водночас на заході країни вже завтра відчутно похолоднішає — лише +8…+13 °C.

У Києві 15 травня прогнозується дощова та вітряна погода, стовпчики термометрів покажуть близько +15 °C. А вже наступного дня, 16 травня, у столиці стане ще холодніше — дощ, пронизливий вітер і денна температура не вище +10°C. Ідеальний час, щоби залишитись удома, загорнувшись у ковдру з горнятком чаю та працювати онлайн.

Найближчими днями в Україні пануватиме волога, дощова погода. Невелике потепління синоптики обіцяють після 20 травня. Тож поки що парасолі та теплі речі краще тримати напоготові.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень та назвали регіони, де на вихідних буде негода з дощами та похолоданням.

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