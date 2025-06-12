Погода в Украине 13 июня — синоптики предупреждают о ненастье

Женщина с зонтиком. Иллюстративное фото: Александр Синица/УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 13 июня, будет холодной и ветреной. Также синоптики местами прогнозируют грозовые дожди и предупреждают о штормовом ветре. Температура воздуха опустится до +8 °C ночью, а днем не будет превышать +20 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 июня

"Завтра с северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух, поэтому температура снизится. Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. К тому же почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений", — прогнозируют синоптики.

В Укргидрометцентре отмечают, что кратковременные грозовые дожди возможны ночью на севере, а днем — по всей стране, кроме Закарпатья, Карпат и юга. Ветер юго-западный — 7-12 м/с, днем по всей территории, кроме запада, возможны порывы 15-20 м/с — объявлен І уровень опасности.

Предупреждение о штормовом ветре: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью +8...+13 °C, днем +15...+20 °C;

в Карпатах ночью +1...+6 °C, днем +10...+15 °C;

в южных областях ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C.

Погода в Украине на 13 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 13 июня

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в пятницу, 13 июня, снижение температуры воздуха — ночью до +8...+14 °C, а днем до +15...+19 °C, в Киеве — +16...+18 °C. Также в столице ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

"Внимание! Повсюду в Украине в пятницу ожидается сильный ветер северо-западного происхождения, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. И обязательно тщательно выбирайте места парковки автомобилей, да и сами не задерживайтесь под старыми тополями, чтобы ветка на голову не упала", — предостерегает Диденко.

Кроме этого синоптик предупреждает о дождях в северных, центральных и Харьковской областях. На остальной территории — без существенных осадков.

Погода в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что Диденко спрогнозировала, когда в Украине потеплеет.

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