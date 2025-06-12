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Головна Метео Похолодання, грози та шквали — яким областям загрожує негода

Похолодання, грози та шквали — яким областям загрожує негода

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Дата публікації: 12 червня 2025 22:31
Погода в Україні 13 червня — синоптики попереджають про негоду
Жінка з парасолькою. Ілюстративне фото: Олександр Синиця/УНІАН
Ключові моменти Погода в Україні 13 червня Прогноз від Наталки Діденко на 13 червня

Погода в Україні в п'ятницю, 13 червня, буде холодною та вітряною. Також синоптики подекуди прогнозують грозові дощі та попереджають про штормовий вітер. Температура повітря опуститься до +8 °C вночі, а вдень не перевищуватиме +20 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 13 червня

"Завтра з північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря, тож температура знизиться. Атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня. До того ж майже по всій країні, крім крайнього заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень", — прогнозують синоптики.

В Укргідрометцентрі зазначають, що короткочасні грозові дощі можливі вночі на півночі, а вдень — по всій країні, окрім Закарпаття, Карпат та півдня. Вітер південно-західний — 7-12 м/с, вдень по всій території, крім заходу, можливі пориви 15-20 м/с — оголошено І рівень небезпеки.

Погода на завтра 13 червня
Попередження про штормовий вітер. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі +8...+13 °C, вдень +15...+20 °C;
  • у Карпатах вночі +1...+6 °C, вдень +10...+15 °C;
  • у південних областях вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C.
Прогноз на 13.06
Погода в Україні на 13 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 13 червня

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в п'ятницю, 13 червня, зниження температури повітря — вночі до +8...+14 °C, а вдень до +15...+19 °C, у Києві — +16...+18 °C. Також у столиці очікується дощ та сильний вітер із поривами до 15-20 м/с.

"Увага! Повсюди в Україні в п'ятницю очікується сильний вітер північно-західного походження, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. І обов'язково ретельніше обирайте місця парковки автомобілів, та й самі не затримуйтеся під старими тополями, щоб гілляка на голову не впала", — застерігає Діденко. 

Окрім цього синоптикиня попереджає про дощі у північних, центральних та Харківській областях. На решті території — без істотних опадів.

Прогноз від Діденко завтра
Погода в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, коли в Україні потеплішає.

Раніше ми підготували матеріал, як вберегтися від теплового удару.

Укргідрометцентр похолодання Наталка Діденко дощ вітер гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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