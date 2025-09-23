Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 сентября, от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 24 сентября, ожидается с переменной облачностью. В нескольких областях будут осадки, а местами температура воздуха ночью снизится до +8 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 24 сентября

Синоптики отмечают, что в западных, северных и Винницкой областях местами ожидается небольшой дождь. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

Погода в Украине 24 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественного северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8...+13 °C. Днем в северных, большинстве западных и центральных областях будет +11...+16 °C. На остальной территории прогнозируют +19...+24 °C, а на крайнем юге и востоке — до +27 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила несколько областей Украины о внезапном похолодании завтра.

В то же время вскоре традиционно может наступить потепление — "бабье лето". Однако точные даты прогнозировать невозможно.