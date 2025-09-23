Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Похолодание до +8 °C и дожди — погода от Укргидрометцентра

Похолодание до +8 °C и дожди — погода от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 17:35
Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 сентября, от Укргидрометцентра
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 24 сентября, ожидается с переменной облачностью. В нескольких областях будут осадки, а местами температура воздуха ночью снизится до +8 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 24 сентября

Синоптики отмечают, что в западных, северных и Винницкой областях местами ожидается небольшой дождь. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні 24 вересня
Погода в Украине 24 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественного северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8...+13 °C. Днем в северных, большинстве западных и центральных областях будет +11...+16 °C. На остальной территории прогнозируют +19...+24 °C, а на крайнем юге и востоке — до +27 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила несколько областей Украины о внезапном похолодании завтра.

В то же время вскоре традиционно может наступить потепление — "бабье лето". Однако точные даты прогнозировать невозможно.

погода Укргидрометцентр похолодание дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации