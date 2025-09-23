Відео
Відео

Головна Метео Похолодання до +8 °C та дощі — погода від Укргідрометцентру

Похолодання до +8 °C та дощі — погода від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 17:35
Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 вересня, від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 24 вересня, очікується з мінливою хмарністю. У декількох областях будуть опади, а місцями температура повітря вночі знизиться до +8 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 24 вересня

Синоптики зазначають, що у західних, північних та Вінницькій областях місцями очікується невеликий дощ. На решті території України опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні 24 вересня
Погода в Україні 24 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважного північного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +8...+13 °C. Вдень у північних, більшості західних і центральних областях буде +11...+16 °C. На решті території прогнозують +19...+24 °C, а на крайньому півдні та сході — до +27 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила декілька областей України про раптове похолодання завтра.

Водночас незабаром традиційно може настати потепління — "бабине літо". Однак точні дати прогнозувати неможливо.

погода Укргідрометцентр похолодання дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
