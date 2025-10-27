Прогноз погоды в Украине на завтра 28 октября от Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 28 октября, ожидается с дождями и облачностью. Кроме того, местами будут сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 28 октября

Практически по всей территории страны будет облачно, а местами с дождями. В Карпатах возможен мокрый снег.

Погода в Украине 28 октября. Фото: Meteopost

На западе и севере завтра ожидается порывистый западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха будет +9...+12 °С, на западе +7...+10 °С, а на юге и юго-востоке до +11...+16 °С.

Погода в Киеве 28 октября

В столице местами возможен небольшой дождь, но местами будет прояснение. Кроме того, ожидается порывистый ветер западного направления.

Ночью температура будет +5 °С, днем +10...+11 °С.

Диденко добавила, что с 30 октября в Украине ожидается потепление.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине в течение ноября.

А недавно в Буковеле выпал первый снег. Территорию курорта накрыло "белым покрывалом".