Україна
Погода знову зіпсується — Діденко попередила про негоду завтра

Погода знову зіпсується — Діденко попередила про негоду завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 18:48
Оновлено: 18:48
Прогноз погоди в Україні на завтра 28 жовтня від Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 28 жовтня, очікується з дощами та хмарністю. Крім того, місцями будуть сильні пориви вітру до 15 метрів на секунду.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 28 жовтня

Практично по всій території країни буде хмарно, а місцями з дощами. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня
Погода в Україні 28 жовтня. Фото: Meteopost

На заході та півночі завтра очікується рвучкий західний вітер із поривами до 15 метрів на секунду.

Температура повітря буде +9...+12 °С, на заході +7...+10 °С, а на півдні та південному сході до +11...+16 °С.

Погода в Києві 28 жовтня

У столиці місцями можливий невеликий дощ, але місцями буде прояснення. Крім того, очікується рвучкий вітер західного напрямку.

Вночі температура буде +5 °С, вдень +10...+11 °С.

Діденко додала, що із 30 жовтня в Україні очікується потепління.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні упродовж листопада.

А нещодавно у Буковелі випав перший сніг. Територію курорту накрило "білим покривалом".

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
