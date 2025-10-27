Прогноз погоди в Україні на завтра 28 жовтня від Наталки Діденко

Погода знову зіпсується — Діденко попередила про негоду завтра
Погода в Україні завтра, 28 жовтня, очікується з дощами та хмарністю. Крім того, місцями будуть сильні пориви вітру до 15 метрів на секунду.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 28 жовтня
Практично по всій території країни буде хмарно, а місцями з дощами. У Карпатах можливий мокрий сніг.
На заході та півночі завтра очікується рвучкий західний вітер із поривами до 15 метрів на секунду.
Температура повітря буде +9...+12 °С, на заході +7...+10 °С, а на півдні та південному сході до +11...+16 °С.
Погода в Києві 28 жовтня
У столиці місцями можливий невеликий дощ, але місцями буде прояснення. Крім того, очікується рвучкий вітер західного напрямку.
Вночі температура буде +5 °С, вдень +10...+11 °С.
Діденко додала, що із 30 жовтня в Україні очікується потепління.
Нагадаємо, синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні упродовж листопада.
А нещодавно у Буковелі випав перший сніг. Територію курорту накрило "білим покривалом".
Читайте Новини.LIVE!