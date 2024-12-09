Прогноз погоды в Украине на завтра 10 декабря от Наталки Диденко

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

​Погода в Украине завтра, 10 декабря, ожидается влажной. Прогнозируется мокрый снег и дождь, а также порывистый ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 10 декабря

По словам Диденко, сейчас над Италией раскручивается активный циклон, который будет определять погоду ближайших дней и в Украине.

Циклон, определяющий погоду в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Украину завтра придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем. Ветер ожидается восточного и юго-восточного направлений, временами порывистый.

Температура воздуха в течение дня будет 0...+3 °С. В центральной части страны и в Донецкой области +2...+5 °С, на юге +6...+9 °С, а в Крыму до +15 °С.

Погода в Киеве 10 декабря

В столице завтра предполагается некомфортная погода. Диденко рассказала, что ожидается мокрый снег, дождь и порывистый ветер.

Ночью и днем температура воздуха будет около 0 °С.

​Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 2024 год станет самым жарким за всю историю климатических измерений с 1940 года.

Также магнитных бурь 9 декабря на Земле не ожидается. Геомагнитное поле будет тихого уровня.