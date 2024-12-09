Прогноз магнітних бур на сьогодні, 9 грудня

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

На Землі у понеділок, 9 грудня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 грудня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися 14 спалахів класу С, два спалахи класу М і один спалах Х2,2 — це найпотужніші сонячні спалахи, які трапляються не часто.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність прогнозується помірною з ймовірністю спалахів класу M.

Дівчина відчуває головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Сонячна активність на 9 грудня

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 27.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Раніше Європейська Служба Змін Клімату Copernicus повідомила, що надзвичайно високі температури зберігатимуться щонайменше протягом перших місяців 2025 року.

А в Україні сьогодні місцями пройдуть значні дощі у південно-західній частині, а в Карпатах навіть з мокрим снігом.