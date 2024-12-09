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Можливий геомагнітний шторм — магнітні бурі на сьогодні

9 грудня 2024 11:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 9 грудня
Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у понеділок, 9 грудня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися 14 спалахів класу С, два спалахи класу М і один спалах Х2,2 — це найпотужніші сонячні спалахи, які трапляються не часто.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність прогнозується помірною з ймовірністю спалахів класу M.

Чому болить голова сьогодні - магнітні бурі 9 грудня
Дівчина відчуває головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Сонячна активність на 9 грудня

  • можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 27.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

  • відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • взяти час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Раніше Європейська Служба Змін Клімату Copernicus повідомила, що надзвичайно високі температури зберігатимуться щонайменше протягом перших місяців 2025 року. 

А в Україні сьогодні місцями пройдуть значні дощі у південно-західній частині, а в Карпатах навіть з мокрим снігом.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля

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