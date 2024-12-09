Прогноз магнітних бур на сьогодні, 9 грудня

Можливий геомагнітний шторм — магнітні бурі на сьогодні
На Землі у понеділок, 9 грудня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 9 грудня
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися 14 спалахів класу С, два спалахи класу М і один спалах Х2,2 — це найпотужніші сонячні спалахи, які трапляються не часто.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність прогнозується помірною з ймовірністю спалахів класу M.
Сонячна активність на 9 грудня
- можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 27.
Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я
Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:
- відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- взяти час на відпочинок і відновлення;
- зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
- влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
- дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.
Раніше Європейська Служба Змін Клімату Copernicus повідомила, що надзвичайно високі температури зберігатимуться щонайменше протягом перших місяців 2025 року.
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