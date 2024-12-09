Прогноз магнитных бурь на сегодня, 9 декабря

Возможен геомагнитный шторм — магнитные бури на сегодня
На Земле в понедельник, 9 декабря, не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 9 декабря
За последние 24 часа на Солнце произошли 14 вспышек класса С, две вспышки класса М и одна вспышка Х2,2 — это самые мощные солнечные вспышки, которые встречаются не часто.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность прогнозируется умеренной с вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 9 декабря
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 27.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье следует следовать следующим советам:
- отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- взять время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.
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