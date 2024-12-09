Прогноз магнитных бурь на сегодня, 9 декабря

Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

На Земле в понедельник, 9 декабря, не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 9 декабря

За последние 24 часа на Солнце произошли 14 вспышек класса С, две вспышки класса М и одна вспышка Х2,2 — это самые мощные солнечные вспышки, которые встречаются не часто.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность прогнозируется умеренной с вероятностью вспышек класса M.

Девушка чувствует головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Солнечная активность на 9 декабря

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 27.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье следует следовать следующим советам:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

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