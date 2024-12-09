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Возможен геомагнитный шторм — магнитные бури на сегодня

9 декабря 2024 11:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 9 декабря
Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в понедельник, 9 декабря, не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа на Солнце произошли 14 вспышек класса С, две вспышки класса М и одна вспышка Х2,2 — это самые мощные солнечные вспышки, которые встречаются не часто.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность прогнозируется умеренной с вероятностью вспышек класса M.

Почему болит голова сегодня – магнитные бури 9 декабря
Девушка чувствует головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Солнечная активность на 9 декабря

  • возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 27.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье следует следовать следующим советам:

  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • взять время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Ранее Европейская Служба Изменений Климата Copernicus сообщила, что очень высокие температуры будут сохраняться по меньшей мере в течение первых месяцев 2025 года.

В Украине сегодня местами пройдут значительные дожди в юго-западной части, а в Карпатах даже с мокрым снегом.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля

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