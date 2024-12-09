Прогноз погоди в Україні на понеділок, 9 грудня, від Укргідрометцентру

Десь сніг, а десь +16 °С — синоптики дали прогноз на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 9 грудня, повідомили синоптики. Буде хмарно. Уночі в західних областях, а вдень на Правобережжі країни та у Криму помірні дощі. У південно-західній частині місцями значні дощі, в Карпатах із мокрим снігом. На решті території без опадів.
Про це в неділю, 8 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 9 грудня
У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер дутиме зі сходу та південного сходу зі швидкістю 7–12 м/с.
Температура вночі буде +3...-2 °С, а вдень 0...+5 °С. У південній частині вночі +1...+6 °С, удень +4...+9 °С, у Криму +11...+16 °С.
На Київщині хмарно. Уночі без опадів. Удень помірний дощ. Швидкість східного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +3...-2 °С, а вдень від 0 °С до +5 °С. У столиці вночі та вдень буде +1...+3 °С.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталі Птухи, перша половина грудня в Україні буде переважно сухою й туманною. Таку погоду зумовить антициклон. А от у другій половині місяця очікується активність атмосферних фронтів, тому опадів буде більше.
Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують на 9 грудня дощову погоду й пориви вітру до 20 м/с. Щоправда, до зниження температури це не призведе. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +13 °С.
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