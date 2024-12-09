Прогноз погоды в Украине на понедельник, 9 декабря, от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 9 декабря, сообщили синоптики. Будет облачно. Ночью в западных областях, а днем на Правобережье и в Крыму умеренные дожди. В юго-западной части местами сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 7–12 м/с.

Температура ночью будет +3...-2 °С, а днем 0...+5 °С. В южной части ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в Крыму +11...+16 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно. Ночью без осадков. Днем умеренный дождь . Скорость восточного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью будет составлять +3...-2 °С, а днем от 0 °С до +5 °С. В столице ночью и днем будет +1...+3 °С.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталии Птухи, первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной. Такую погоду обусловит антициклон. А вот во второй половине месяца ожидается активность атмосферных фронтов, поэтому осадков будет больше.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют на 9 декабря дождливую погоду и порывы ветра до 20 м/с. Правда, к понижению температуры это не приведет. Местами столбики термометров поднимутся до +13 °С.