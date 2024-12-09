Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Где-то снег, а где-то +16 °С — синоптики дали прогноз на сегодня arrow

Где-то снег, а где-то +16 °С — синоптики дали прогноз на сегодня

9 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 9 декабря, от Укргидрометцентра
Женщина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 9 декабря, сообщили синоптики. Будет облачно. Ночью в западных областях, а днем на Правобережье и в Крыму умеренные дожди. В юго-западной части местами сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 9 декабря

Какая погода будет в Украине 9 декабря
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 7–12 м/с.

Температура ночью будет +3...-2 °С, а днем 0...+5 °С. В южной части ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в Крыму +11...+16 °С.

Карта температур на 9 декабря
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно. Ночью без осадков. Днем умеренный дождь . Скорость восточного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью будет составлять +3...-2 °С, а днем от 0 °С до +5 °С. В столице ночью и днем будет +1...+3 °С.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталии Птухи, первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной. Такую погоду обусловит антициклон. А вот во второй половине месяца ожидается активность атмосферных фронтов, поэтому осадков будет больше.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют на 9 декабря дождливую погоду и порывы ветра до 20 м/с. Правда, к понижению температуры это не приведет. Местами столбики термометров поднимутся до +13 °С.

погода Укргидрометцентр прогнозы синоптик прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:21 2024 год побил рекорд жары — чего ожидать в следующем году

06:14 Поражение Асада является поражением Путина — аналитики ISW

06:10 В 2025-м правила выхода на пенсию изменятся — что нужно знать

06:01 Ощадбанк блокирует счета пенсионеров с инвалидностью — детали

05:44 Рустем Умеров и Ллойд Остин провели разговор — о чем договорились

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

05:17 США накажут чиновников режима Асада — в чем их обвиняют

05:05 Где-то снег, а где-то +16 °С — синоптики дали прогноз на сегодня

04:47 Базы РФ в Сирии "висят на волоске" — Асад сбежал в Москву

04:25 Харьков сегодня весь день без света — уже известны графики

03:47 Луганск через 10 лет — ИИ "предсказал" вид города

06:21 2024 год побил рекорд жары — чего ожидать в следующем году

06:14 Поражение Асада является поражением Путина — аналитики ISW

06:10 В 2025-м правила выхода на пенсию изменятся — что нужно знать

06:01 Ощадбанк блокирует счета пенсионеров с инвалидностью — детали

05:44 Рустем Умеров и Ллойд Остин провели разговор — о чем договорились

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

05:17 США накажут чиновников режима Асада — в чем их обвиняют

05:05 Где-то снег, а где-то +16 °С — синоптики дали прогноз на сегодня

04:47 Базы РФ в Сирии "висят на волоске" — Асад сбежал в Москву

04:25 Харьков сегодня весь день без света — уже известны графики

03:47 Луганск через 10 лет — ИИ "предсказал" вид города

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие